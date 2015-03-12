Специалисты сняли со льда двух человек в ходе рейда в Петродворцовом районе

Представители комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности провели зимний рейд на водных объектах.

Специалисты комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Северной столицы провели рейд на водных объектах Петродворцового района в связи с запретом выхода на лёд. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В ходе мероприятий были осмотрены Орловский пруд, Английский пруд, Красный пруд. Также выполнен мониторинг Акватории Финского залива в районе платформы "Ораниенбаум" и около Маяка. В общей сложности со льда сняли двух нарушителей, им выписали штрафы. Кроме того, представители комитета провели 16 профилактических бесед с отдыхающими около водоемов.

Напомним, что за выход на лёд до 15 апреля 2023 года на территории Петербурга полагается административное наказание в размере от 1 до 5 тыс. рублей. В период с 16 января по 14 марта допускается выход на лёд Финского залива, озер, прудов, карьеров и водохранилищ.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге 12 декабря выпало 15,7 мм снега.

Фото: Пресс-служба Смольного