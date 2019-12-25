За прошедшую ночь по территории Северной столицы выпало от 2 до 4 мм снега. Высота снежного покрова на сегодняшнее утро от 14 до 19 см.

В Петербурге 12 декабря выпало 15,7 мм снега. Это стало новым рекордом для центральной метеостанции города за 12 декабря. Перекрыт максимум осадков, зафиксированный 12 декабря 2010 года (9,3 мм). Об этом сообщил главный синоптик города Александр Колесов.

Все стихло, атмосферный фронт ушел в Финляндию и Карелию и там посыпает снегом. Температура воздуха в Санкт-Петербурге продолжит повышаться, днем ожидаем максимум до -2 градусов. Небольшой снег ещё пройдет в течение дня. Александр Колесов, синоптик

Синоптик отметил, что прошедшие вчера осадки в виде чистого снега приближаются к рекордным значениям 2009 года. Санкт-Петербург был завален снегом 24 декабря 2009 года (выпало 18,2 мм), а затем 26 декабря выпало рекордное за все время количество снега – 28 мм.

За прошедшую ночь по территории Северной столицы выпало от 2 до 4 мм снега. Высота снежного покрова на сегодняшнее утро от 14 до 19 см.

Но еще раз скажу, весь снег сдувало сильным ветром и данные точно не точные. Александр Колесов, синоптик

Фото: Piter.TV