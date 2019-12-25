В Петербурге сотрудники Госавтоинспекции выявили свыше 5700 нарушений со стороны водителей грузовиков

Наибольшее количество дел было связано с нарушениями, согласно частям 1 и 2 статьи 11.23 Кодекса об административных правонарушениях (Управление транспортным средством без тахографа, несоблюдение норм времени управления и отдыха) – 2463 случая.

С целью предотвращения правонарушений, совершаемых водителями грузовых автомобилей, в период с 29 июля по 5 августа в Петербурге и Ленобласти были организованы профилактические мероприятия. Сотрудники ГИБДД работали над выявлением и пресечением нарушений, касающихся законодательства РФ в сфере дорожной безопасности, совершаемых водителями грузового транспорта, информирует Управление ГИБДД ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

В ходе рейдов автоинспекторы оформили более 5700 административных материалов. Наибольшее количество дел было связано с нарушениями, согласно частям 1 и 2 статьи 11.23 Кодекса об административных правонарушениях (Управление транспортным средством без тахографа, несоблюдение норм времени управления и отдыха) – 2463 случая. Наименьшее количество производств было зарегистрировано по статье 12.8 КоАП (Управление автомобилем в состоянии опьянения) – всего 4 случая.

В отношении 69 грузовых автомобилей были предприняты меры задержания и перемещения на специализированные стоянки согласно статье 27.13 КоАП (Задержание транспортного средства).

Работа по предупреждению нарушений будет продолжаться как в плановом, так и в рейдовом формате.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге на сотрудника ДПС возбудили уголовное дело за получение взятки.

Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти