В Петербурге на сотрудника ДПС возбудили уголовное дело за получение взятки

Подозреваемый задержан. Ему предъявлено обвинение, и он находится по домашним арестом.

В Петербурге возбуждено уголовное дело о получении взятки сотрудником ДПС. Подробности сообщили в ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

Установлено, что с 10 по 11 августа инспектор во время несения службы на улице Руставели остановил автомобиль марки "ГАЗ". В ходе проверки документов оказалось, что у водителя отсутствуют права на управление транспортным средством. За непривлечение к ответственности сотрудник ГИБДД потребовал у водителя 65 тысяч рублей, на что последний согласился и передал указанные деньги фигуранту.

Следственным отделом по Калининскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "б" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом в значительном размере с вымогательством) в отношении заместителя командира взвода отдельной роты ДПС ГИБДД УМВД России по Калининскому району.

Подозреваемый задержан. Ему предъявлено обвинение, и он находится по домашним арестом.

Тем временем в Петербурге раскрыта коррупционная схема с участием более 50 автошкол.

Фото: ГСУ СК России по Санкт-Петербургу