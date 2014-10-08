Полсотни старшеклассников из Невского района подрабатывали дворниками на каникулах

Труд подростков достойно вознаграждается: рабочая неделя длительностью в пять дней с шестичасовым рабочим днём обеспечивает оплату в среднем 30 тысяч рублей.

Школьники Невского района поучаствовали в экологической практике, сделав город чище и получив свою первую зарплату Летом 50 учеников старших классов подрабатывали дворниками, выполняя работу по уборке травы, поливу улиц и очистке игровых площадок с использованием специализированных пылесосов, инфрмирует телеканал "Санкт-Петербург".

Труд подростков достойно вознаграждается: рабочая неделя длительностью в пять дней с шестичасовым рабочим днём обеспечивает оплату в среднем 30 тысяч рублей. Помимо основного заработка предусмотрены премии.

Многие ребята возвращаются в жилищное агентство ежегодно, стремясь вновь трудоустроиться на летние каникулы. Проект реализуется уже третий год подряд.

Сегодня самые старательные молодые работники были поощрены почетными грамотами от руководства жилищного агентства.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)