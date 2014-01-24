Стенды с историей выдающихся ученых установят в Бестужевском саду

Стоит отметить, что память этих известных ученых уже отражена в топонимике района — их именами названы улицы и учреждения.

Андрей Хорт, возглавляющий администрацию Красногвардейского района Санкт-Петербурга, объявил о намерении разместить в Бестужевском саду информационные стенды, рассказывающие о великих русских ученых, пишет "Петербургский дневник".

Во время осмотра Хорт лично контролировал состояние дворовых территорий и оценивал темпы благоустройства важнейших общественных пространств. Особенное внимание уделялось Саду Милосердия, Бестужевскому парку и левобережной части реки Охты, где планируется обустроить единую набережную. Информационные щиты посвятят четырём знаменитым деятелям отечественной науки: Сергею Петровичу Боткину, Илье Ильичу Мечникову, Герману Александровичу Альбрехту и Николаю Александровичу Бестужеву.

Стоит отметить, что память этих известных ученых уже отражена в топонимике района — их именами названы улицы и учреждения. Установленные стенды станут своеобразным дополнением общественного пространства, давая возможность всем гуляющим ознакомиться с жизнью и деятельностью выдающихся исследователей.

Одновременно продолжаются работы по благоустройству в Саду Милосердия, где запланирован монтаж памятника, посвящённого памяти погибших от COVID-19. Данный объект благоустройства уже близится к завершающему этапу.

