На предприятиях инженерно-энергетического комплекса Петербурга ввели режим повышенной готовности

В Северной столице 24 часа в сутки работают снегоприемные и снегоплавильные пункты.

На предприятиях инженерно-энергетического комплекса Петербурга со вчерашнего дня ввели режим повышенной готовности. На меру пошли из-за сильного снегопада. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Аварийные службы готовы к работе и полностью укомплектованы. В Северной столице 24 часа работают снегоприемные и снегоплавильные пункты. Только за последние сутки объекты приняли около 14 тыс. кубометров снега.

Губернатор города на Неве Александр Беглов на экстренном совещании Правительства Петербурга, проведенном в связи со снежным циклоном, потребовал, чтобы в городе работала вся инженерная инфраструктура. Жители должны быть обеспечены электричеством, газом, водой и теплом. Глава Северной столицы пообещал проконтролировать ситуацию.

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