В Ленинградском зоопарке рассказали о героях сказки "Гуси-лебеди"

В Ленинградском зоопарке продолжается проект "Волшебный зоомарафон", а рамках которого сотрудники знакомят публику с персонажами известных произведений литературы и фольклора. Второй герой марафона — персонажи сказки "Гуси-лебеди". Несмотря на то, что мифических существ в природе не существует, зоопарк решил обратить внимание на реальных птиц, которым зачастую приписываются отрицательные характеристики.

Часто гусям присваиваются негативные качества вроде агрессивности и непокорности. Между тем, такая реакция объясняется естественным стремлением защищать своё семейство. Гуси отличаются высоким уровнем интеллекта, живут большими семьями и сохраняют верность партнёрам на протяжении всей жизни.

Образ лебедя символизирует грациозность и утончённость, хотя порой воспринимается как олицетворение гордости и самолюбования. Внешняя красота этих птиц сочетается с силой и выносливостью: размах их крыльев превышает два метра, а удар крылом способен нанести травму человеку. Подобно гусям, лебеди защищают свои гнезда и остаются верны избранным партнерам.

Сотрудники зоопарка подчеркнули, что образы сказочных "гусей-лебедей" сочетают преувеличенные особенности обеих птиц: защитные инстинкты гусей и романтический ореол вокруг лебедей. Реальность гораздо сложнее стереотипов: обе птицы обладают развитым интеллектом, сильными защитными реакциями и крепкими семейными узами.

Посетители Ленинградского зоопарка имеют возможность увидеть серых, горных и белых гусей на берегу пруда и в детской секции зоопарка, а также познакомиться с такими видами лебедей, как шипун и кликун, располагающихся неподалеку от павильона "Приматы".

Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка