В Госавтоинспекции по Петербургу и Ленобласти составили график работы подразделений на майские праздники

30 апреля 2025 года все подразделения РЭП работают в обычном режиме, но продолжительность рабочего дня сокращена на один час.

В ГИБДД Санкт-Петербурга и Ленинградской области опубликовали режим работы регистрационно-экзаменационных отделов на майские праздники.

30 апреля 2025 года все подразделения РЭП работают в обычном режиме, но продолжительность рабочего дня сокращена на один час.

Регистрационно-экзаменационные подразделения Санкт-Петербурга отдыхают 1 и 9 мая 2025 года, остальные дни проходят по обычному расписанию. В Ленинградской области дополнительные выходные включают также 8 мая: подразделения закрыты 1, 8 и 9 мая 2025 года, затем работа возобновляется в стандартном режиме.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге во время рейда "Нетрезвый водитель" выявили более сотни выпивших автомобилистов. В результате проверочных мероприятий дорожные полицейские выявили более сотни водителей, севших за руль в состоянии опьянения. В отношении нарушителей, среди которых были в том числе и автоледи, составлены протоколы по статье 12.8 КоАП РФ. Еще около сотни автомобилистов отказались от прохождения процедуры освидетельствования, и были также привлечены к административной ответственности по статье 12.26 КоАП РФ.

Фото: Piter.TV