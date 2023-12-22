Для петербуржцев в городских лесах подготовлено 46 зон отдыха

Из 46 зон на территории государственных природных заказников находятся три: две в Шунгеровском, одна – в Левашовском.

Расчищенные от растительности площадки, места для разведения открытого огня, урны, беседки со столиками, зоны для сбора мусора и другие элементы благоустройства – так выглядят зоны отдыха, подготовленные для жителей и гостей города в лесах Санкт-Петербурга. В этом году оборудовано 46 таких мест, сообщили в Смольном.

Из 46 зон на территории государственных природных заказников находятся три: две в Шунгеровском, одна – в Левашовском.

При этом, если при засушливой погоде будет введен особый противопожарный режим, то разведение огня будет запрещено везде, в том числе во всех зонах отдыха.

Адреса зон отдыха можно найти в официальной группе СПб ГКУ "Курортный лесопарк" ВКонтакте.

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Фото: ВКонтакте/ СПб ГКУ "Курортный лесопарк"