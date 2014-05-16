Врач рассказала, где в доме обитает больше всего микробов

Первое место занимает кухня.

В каждом доме живут миллионы разнообразных микроорганизмов, некоторые из которых могут представлять опасность для здоровья — например, сальмонеллы, стрептококки и стафилококки. Врач общей практики Мария Андрющенко назвала основные зоны риска в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Первое место занимает кухня. Одной из самых загрязнённых вещей в доме считается губка для мытья посуды. Она обычно остаётся влажной, на неё попадают остатки пищи, создавая идеальную среду для размножения бактерий. Количество бактерий на губке в 200 тысяч раз превышает их число под ободком унитаза. На одном квадратном дюйме может обитать до 10 миллионов микробов. Решение простое — менять губку каждую неделю.

Ещё одно проблемное место — разделочные доски. Санитарные нормы требуют разделения досок для разных типов продуктов: отдельные доски для мяса, рыбы и овощей. Лучше всего обрабатывать их не губками, а промывать кипятком. Разделочные доски следует заменять раз в полгода.

Следующий источник опасности — смартфон. Вместе с пультом от телевизора, игровыми контроллерами и другой мелкой бытовой техникой он часто контактирует с нашими руками. Жирная плёнка, остающаяся после прикосновений, становится идеальной средой для распространения вирусов. Регулярная обработка гаджетов антибактериальным средством поможет снизить риск заражения. То же самое касается компьютерной мыши и клавиатуры. Рабочее кресло тоже желательно чистить влажной тканью или пылесосом.

Андрющенко добавила, что зубные щётки и душевые лейки содержат множество вредоносных микроорганизмов. Щётки рекомендуется периодически дезинфицировать в ополаскивателе для полости рта и менять каждые три месяца. Насадка для душа очищается тряпочкой, смоченной в 9%-ном уксусе или растворе лимонной кислоты.