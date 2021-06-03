Спрос на бьюти-услуги в зимний период растет в Петербурге

Жители Петербурга уделяют внимание не только маникюру, но и уходу за кожей рук.

По данным Авито Услуг, в октябре 2024 года спрос на уходовые процедуры для рук, кожи головы и волос увеличился на 18% и 13% соответственно по сравнению с прошлым годом. Одновременно с этим, аренда рабочих мест для проведения бьюти-процедур выросла на 32% по сравнению с октябрем 2023 года.

Жители Петербурга уделяют внимание не только маникюру, но и уходу за кожей рук. Особый интерес вызывает горячий маникюр, процедура, которая включает использование нагретых лосьонов, масел или травяных настоев для ухода за ногтями, кутикулой и кожей рук. За последний год спрос на горячую обработку ногтей взлетел на 773%. Второе место занимает бразильский маникюр, популярность которого увеличилась на 513%. Эту услугу чаще всего предлагают в косметических кабинетах, спрос на аренду которых среди мастеров возрос на 77%. Замыкает топ-3 японский маникюр, интерес к которому вырос на 16% по отношению к прошлому году.

Парафинотерапия, обеспечивающая глубокое увлажнение и питание кожи, также становится популярной процедурой, спрос на которую удвоился (+99%) этой осенью. Особенно актуальна данная услуга в холодное время года, поскольку она эффективно предотвращает сухость и шелушение кожи, делая ее мягкой и гладкой.

Эксперт-дерматолог Екатерина Юрьева рекомендует уделять особое внимание коже зимой: "Выбирайте более насыщенные кремы с увлажняющими и питательными ингредиентами, такими как гиалуроновая кислота и масла. Наносите крем за полчаса до выхода на улицу, чтобы дать средству полностью впитаться и создать защиту от холода и ветра".

Популярность процедур для питания кожи головы и волос также растет в преддверии зимних холодов. Спрос на экранирование волос, которое создает защитную пленку, удерживающую влагу и полезные вещества внутри волос, увеличившись на 113%. Эта процедура улучшает внешний вид волос и способствует их оздоровлению.

Специалисты индустрии красоты проводят подобные процедуры не только в салонах, но и в специализированных бьюти-коворкинге, где рабочие места можно арендовать. Спрос среди парикмахеров на такие помещения вырос на 81%.