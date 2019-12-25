Начался финальный этап реконструкции водопровода на Заневском проспекте

Новая магистраль обеспечит надежным водоснабжением 200 тысяч жителей Красногвардейского района.

Водоканал Санкт-Петербурга приступил к финальному этапу реконструкции водопровода на Заневском проспекте. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

Водоканал продолжает масштабную реконструкцию водовода диаметром 280-1000 мм и протяженностью 2 км на Заневском проспекте (участок от проспекта Косыгина до реки Оккервиль).

Сейчас специалисты находятся на финальном этапе: они прокладывают сети водоснабжения диаметром 1000 мм на последнем участке. Осталось проложить около 500 метров из запланированных 2000.

Новая магистраль обеспечит надежным водоснабжением 200 тысяч жителей Красногвардейского района. Также в зоне водопроводной сети расположено 64 детских сада, 35 школ и 10 медучреждений.

Работы планировалось закончить до конца 2026 года, но, учитывая значимость объекта, специалисты делают все возможное, чтобы завершить реконструкцию до конца 2025 года.

С начала 2025 года Водоканал подключил к водоснабжению 50 соцобъектов.

Фото и видео: Водоканал Санкт-Петербурга