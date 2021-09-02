С начала 2025 года Водоканал подключил к водоснабжению 50 соцобъектов

С начала текущего года проложило около 15 км инженерных сетей.

С начала 2025 года Водоканал подключил к водоснабжению и водоотведению 50 социально значимых объектов. Об этом рассказали в пресс-службе предприятия.

Среди подключенных объектов:

– 17 объектов культурно-бытового назначения;

– 15 объектов дошкольного образования;

–13 объектов начального и среднего образования;

– 5 объектов здравоохранения.

С начала текущего года проложило около 15 км инженерных сетей. Самый крупный объект по объему работ: средняя общеобразовательная школа на 1650 мест и ФОК с катком на улице Гончарова (протяженность сетей – 1246 м).

Фото: Водоканал