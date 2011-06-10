В марте в Ленобласти появились на свет семь пар двойняшек

Традиционно в регионеи наблюдается тенденция к преобладанию новорожденных мальчиков, однако в марте 2025 года ситуация изменилась: девочек родилось на 24 больше.

В марте 2025 года в Ленинградской области появились на свет 906 младенцев, среди которых было семь пар близнецов, согласно данным пресс-службы регионального управления ЗАГС.

Традиционно в регионеи наблюдается тенденция к преобладанию новорожденных мальчиков, однако в марте 2025 года ситуация изменилась: девочек родилось на 24 больше.

За период с начала 2025 года общее количество новорождённых в регионе составило 2723 ребёнка, из которых 1388 мальчиков и 1335 девочек.

Ранее мы сообщили о том, что финансирование программы догазификации в Ленобласти увеличат до 3 млрд рублей. Александр Дрозденко подчеркнул важность сотрудничества с ПАО "Газпром" и упомянул присоединение к программе газификации представителей Республики Беларусь. Он также обратил внимание на положительные показатели подключений домохозяйств в течение прошедшего года и первого квартала 2025 года, отметив превышение аналогичных результатов 2024 года на 49%.

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