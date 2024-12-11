В Колпино ищут двух мужчин, которые лежали на мемориале "Вечный огонь"

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 244 УК РФ (надругательство над телами умерших либо уничтожение, повреждение или осквернение мест захоронения совершенные группой лиц).

В Колпино двое "погрелись" у Вечного огня, теперь их разыскивает полиция. Стало известно АН "Оперативное прикрытие".

В полицию 4 марта обратилась 58-летняя местная жительница. Женщина сообщила, что 3 марта в десятом часу утра на мемориале "Вечный огонь", расположенном в сквере "Героев Ижорцев" на улице Братьев Радченко, лежали двое неизвестных мужчин. По её словам, неизвестные тем самым оскверняли памятник погибшим.

Полицейскими просмотрено видеонаблюдение. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 244 УК РФ (надругательство над телами умерших либо уничтожение, повреждение или осквернение мест захоронения совершенные группой лиц). Неизвестных разыскивают.

Ранее полиция нашла детей, погасивших Вечный огонь в Кингисеппе.

Фото: Piter.tv (носит иллюстративный характер)