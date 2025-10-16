Две особи белоголового сипа из Дагестана доставлены в Ленинградский зоопарк

Операция по передаче животных проходила при участии сотрудников Росприроднадзора, представителей Дербентской межрайонной природоохранной прокуратуры и Федеральной службы судебных приставов России.

Животные, изъятые судом в Дагестане, теперь переведены в специальные учреждения для временного содержания. Росприроднадзор организовал передачу животных различным зоопаркам и центрам по всей России. Две особи белоголовых сипов направлены в Ленинградский зоопарк, сообщается на официальном сайте ведомства.

Как пишет "Вечерний Санкт-Петербург", в списке конфискованных животных числятся волк, орлан-белохвост, беркут, анаконда, удавы, питоны, макаки и шесть филинов. Все они находились в ненадлежащих условиях содержания и теперь будут находиться под контролем ветеринаров.

Причиной изъятия послужили нарушения закона, включая отсутствие необходимой лицензии на содержание указанных животных. Большинство из них включены в Конвенцию о международной торговле исчезающими видами диких животных и растений. Остальные животные также готовятся к переезду в специализированные центры в ближайшие дни.

Фото: пресс-служба Росприроднадзора