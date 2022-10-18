На Балтийском направлении с 25 мая запустят две электрички "Финист"

С 25 мая 2025 года будет запущено еще два электропоезда ЭС104 "Финист", которые заменят старый подвижной состав наравне с поездами "Ласточка". Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западной пригородной пассажирской компании (СЗППК).
Теперь на Балтийском направлении курсируют уже 4 электропоезда "Финист":
⏩ 10 пар поездов — ежедневно,
⏩ 5,5 пар — по будням,
⏩ 5 пар — по выходным.
Поезда категории "Стандарт" переводятся на обслуживание поездами категории "Ласточка/Финист" и будут курсировать следующим расписанием по маршрутам:
В Петербурге в апреле 2025 года тактовыми маршрутами воспользовались более 3 млн человек.
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Фото: Telegram/ АО "СЗППК"
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