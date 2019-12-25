В Петербурге в апреле 2025 года тактовыми маршрутами воспользовались более 3 млн человек

Прирост составил 6%.

Около 3,3 миллионов пассажиров воспользовались тактовыми маршрутами в апреле 2025 года. Общий рост пассажиропотока по тактовым маршрутам в апреле составил 6%. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западной пригородной пассажирской компании (СЗППК).

Динамика по маршрутам:

– От Витебского вокзала до станции Павловск в апреле перевезено 1,2 млн пассажиров (+1%);

– От Балтийского вокзала до Ораниенбаума перевезено 1,1 млн пассажиров (+11%);

– От Балтийского вокзала до Красного Села перевезено 232 тыс. пассажиров (+11,6%);

– От Финляндского вокзала до Мельничного Ручья перевезено 518 тыс. пассажиров (+4,7%);

– От Финляндского вокзала до Сестрорецка перевезено 199 тыс. пассажиров (+10,3%).

В Санкт-Петербурге и Ленобласти электрички переходят на летний график с 25 мая.

Фото: Piter.tv