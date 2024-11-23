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Электрички в Петербурге и Ленобласти переходят на летний график с 25 мая
Сегодня, 13:09
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Электрички в Петербурге и Ленобласти переходят на летний график с 25 мая

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По сравнению с зимним графиком увеличится количество пар поездов.

В Санкт-Петербурге и Ленобласти электрички переходят на летний график с 25 мая. Об этом сообщили в Северо-Западной пригородной пассажирской компании. 

По сравнению с зимним графиком увеличится количество пар поездов по будним дням на 4%, по выходным – на 14%. Увеличение размеров движения произойдет на всех направлениях.

Среднесуточно в летний период будут курсировать:

– по рабочим дням 403,6 пары поездов;

– по выходным – 379,5 пар поездов.

С расписанием пригородных поездов можно ознакомиться: на станциях и вокзалах, на сайте СЗППК и в официальном приложении.

За майские праздники петербургские электрички перевезли 3,3 млн пассажиров.

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Фото: Telegram/ АО "СЗППК"

Теги: сзппк, электрички
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области, Новости СПб,

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