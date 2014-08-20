Тактовыми маршрутами в феврале воспользовались почти 3 млн петербуржцев

От Витебского вокзала до станции Павловск проехали 1,1 млн человек.

Октябрьская железная дорога перевезла 2,8 млн пассажиров тактовыми маршрутами в феврале текущего года в Петербурге.

От Витебского вокзала до станции Павловск проехали 1,1 млн человек, от Балтийского вокзала до Ораниенбаума – 953 тыс. пассажиров. Маршрутом от Балтийского вокзала до Красного Села воспользовались 198 тыс. горожан, от Финляндского вокзала до Мельничного Ручья – 438 тыс. человек, а до Сестрорецка – 178 тыс. пассажиров.

Ранее на Piter.TV: в январе и феврале вокзал Выборга обслужил 245,5 тыс. человек. Из общего пассажиропотока услугами воспользовались свыше 10,3 тыс. пассажиров дальнего следования и 235,2 тыс. пассажиров – пригородного сообщения.

