Выборгский вокзал обслужил более 200 тыс. пассажиров за два месяца
Сегодня, 12:58
222
Выборгский вокзал обслужил более 200 тыс. пассажиров за два месяца

Ежедневно вокзальный комплекс принимал порядка 4 тыс. человек.

В январе и феврале вокзал Выборга обслужил 245,5 тысяч человек. Об этом рассказали в пресс-службе Октябрьской железной дороги. 

Из общего пассажиропотока услугами воспользовались свыше 10,3 тысяч пассажиров дальнего следования и 235,2 тысяч – пригородного сообщения. Ежедневно вокзальный комплекс принимал порядка 4 тысяч человек.

Ранее на Piter.TV: петербуржец попал под колеса электрички на перегоне Ручьи — Пискаревка. Пострадавшим оказался 42-летний мужчина, переходивший пути в неположенном месте. Машинист подал звуковые сигналы и применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. Задержка поезда составила 15 минут. 

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер) 

