В Шушарах открыли детскую поликлинику на 120 посещений в смену

Новое медучреждение на Первомайской улице обеспечит медицинской помощью 13 тысяч детей.

В центральной части посёлка Шушары в Пушкинском районе открылся ещё один новый филиал детской поликлиники №49. На этой неделе после капремонта открылось отделение этой же поликлиники в Павловске, а также начало работу вновь построенное здание в микрорайоне Пулковское.

Как рассказали в Смольном, новое медучреждение на Первомайской улице обеспечит медицинской помощью 13 тысяч детей, проживающих в наиболее населённых кварталах посёлка Шушары.

Открывшаяся поликлиника занимает два первых этажа многоквартирного жилого дома. Врачи за смену смогут оказывать помощь 120 детям.

На первом этаже расположились педиатры, детские хирурги и травматологи-ортопеды. Второй этаж полностью отдан специалистам по реабилитации и абилитации, которые будут помогать детям с патологиями опорно-двигательного аппарата, неврологическими проблемами, хроническими ЛОР-заболеваниями и болезнями бронхо-лёгочной системы.

Также в поликлинике открыли Центр охраны репродуктивного здоровья подростков. Сюда могут обращаться юноши и девушки от 10 до 17 лет. Приём в Центре будут вести акушеры-гинекологи, детские урологи-андрологи, дерматовенерологи, психологи, врачи УЗИ.

Фото: Piter.tv (носит иллюстративный характер)