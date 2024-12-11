В Шушарах открыли детскую поликлинику на 100 посещений в смену

Новое медучреждение будет относиться к СПб ГБУЗ "Детская городская поликлиника № 49".

В поселке Шушары ввели в эксплуатацию новое амбулаторно-поликлиническое учреждение для детей, рассчитанное на 100 посещений в смену. Здание поликлиники, построенное в рамках соглашения с городом застройщиком ООО "СЗ Терминал ресурс", находится по адресу: улица Соколиная, дом 13, строение 1, в жилом комплексе "Образцовый квартал". Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Новое медучреждение будет относиться к СПб ГБУЗ "Детская городская поликлиника № 49". Одноэтажное здание площадью 1 335,2 м² оснащено современным медицинским оборудованием, отвечающим актуальным стандартам в здравоохранении. В поликлинике организованы кабинеты врача-педиатра, травматолога-ортопеда, прививочный кабинет, процедурная, перевязочная, а также комната для кормления детей.

На территории жилого комплекса продолжается строительство взрослой поликлиники площадью 2 000 м².

Контроль за строительством объектов, возводимых за счет инвесторов, осуществляют сотрудники отдела строительного контроля СПб ГБУ "Управление строительными проектами", подведомственного городскому Комитету по строительству.

Фото: портал "Строительный Петербург"