В Красногвардейском районе откроют новую детскую поликлинику

Смольный выкупает помещение под детскую поликлинику на Энергетиков.

Правительство Санкт-Петербурга приняло решение о выкупе помещения в Красногвардейском районе для размещения детской городской поликлиники. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление о приобретении в государственную собственность нежилого помещения в Красногвардейском районе города. Об этом 7 января сообщили в Смольном.

Помещение расположено по адресу проспект Энергетиков, дом 8, корпус 2, строение 1. Его общая площадь составляет 628,9 квадратного метра. Выкуп помещения осуществляется для обеспечения жителей микрорайона объектами социальной инфраструктуры и расширения сети детских медицинских учреждений.

Ранее сообщалось, что 3 января в жилом комплексе "Морская набережная" на Васильевском острове завершили строительство поликлиники, рассчитанной на 800 посещений в смену. Это первая новая поликлиника на территории острова почти за 50 лет. Объект был построен за счет инвестора и получил разрешение на ввод в эксплуатацию.

Также в Петербурге запланировано строительство поликлиники рядом с жилым комплексом "Солнечный город". Стоимость проекта составляет около 3 миллиардов рублей. Завершить строительные работы планируется до декабря 2027 года.

Фото: Piter.TV