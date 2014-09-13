В парке Подпорожья появилась "цветочная река"

Во время обновления парка в рамках национального проекта возникла идея оригинального решения: весь участок полосы был засеян красивыми цветами.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко традиционно утром понедельника публикует фотографии интересных мест региона в своём Telegram-канале. На этот раз он разместил снимок городского парка в городе Подпорожье, украшенного яркими цветами люпинов.

Дрозденко сообщил, что пространство в парке ограничено наличием линий электропередач высокого напряжения, препятствующих высадке деревьев и размещению элементов благоустройства. Во время обновления парка в рамках национального проекта возникла идея оригинального решения: весь участок полосы был засеян красивыми цветами.

Теперь через парк протекает своеобразная "цветочная река", ставшая популярной фотографической зоной и оригинальной визитной карточкой города. В завершение публикации губернатор выразил пожелания жителям и гостям хорошей и плодотворной недели.

Ранее мы сообщили о том, что красношейные поганки успешно выводят потомство в Гатчинском парке.

Фото: Telegram / Александр Дрозденко