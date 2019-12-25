Стали известны трехлетние бизнес-седаны, которые подешевели с начала года

Рынок бизнес-седанов долгое время оставался свободным после ухода крупных международных брендов, пока летом 2023 года не появились китайские модели.

Китайские автомобильные производители начали осваивать российский рынок с выпуска кроссоверов. Рынок бизнес-седанов долгое время оставался свободным после ухода крупных международных брендов, пока летом 2023 года не появились китайские модели Chery Arrizo 8 и Dongfeng Aelos Shine Max, а также "Москвич 6", основанный на китайской модели JAC Sehol A5 Plus. Эти автомобили являются новинками для российского рынка, и некоторые потенциальные покупатели могут предпочесть приобрести трехлетний автомобиль японского или корейского бренда вместо них. Портал 110km.ru провел анализ собственной базы объявлений о продаже автомобилей и обнаружил, что с начала 2024 года цены на некоторые модели снижались, а на другие - повышались.

Ранее лидером в сегменте бизнес-седанов была японская Toyota Camry, которую собирали на заводе в Санкт-Петербурге и часто приобретали для автопарков государственных учреждений и ведомств. Эта модель ценилась за стильный дизайн, комфортный салон, хорошее оснащение и высокую надежность, даже несмотря на сложные условия эксплуатации в России. С начала 2024 года цены на трехлетние Toyota Camry снизились на 8%. В январе 2024 года средняя цена такого автомобиля составляла около 3,77 млн рублей, но к июню она снизилась до 3,47 млн рублей. Новые автомобили, ввезенные из Китая по схеме параллельного импорта, сейчас стоят от 4,5 до 6,0 млн рублей в зависимости от комплектации.

Продажи Kia K5 нового поколения, ранее известной в России как Optima, начались в 2020 году. Эта модель пользовалась большим спросом и даже несколько раз обгоняла Toyota Camry по популярности. Корейский седан завоевал популярность благодаря своему стильному дизайну, технологичной начинке и относительно невысокой цене по сравнению с конкурентами. С января 2024 года цены на трехлетние Kia K5 снижались медленно, но неуклонно. Если в начале года средняя цена составляла 3,3 млн рублей, то к июню она упала на 15% до 2,8 млн рублей. Новый автомобиль, ввезенный по схеме параллельного импорта, сейчас стоит около 3,5 – 4,5 млн рублей.

Седаны Hyundai Sonata восьмого поколения - это модели, родственные Kia K5, но менее популярные из-за своего неоднозначного дизайна с низким и широким носом, острыми гранями кузова и необычными задними фонарями. Некоторые владельцы жалуются на недостатки комплектации: жесткий пластик в салоне и "весла" стеклоподъемников задних окон. Однако в плане динамики и управляемости к машине претензий нет. С начала 2024 года цены на трехлетние Hyundai Sonata снизились всего на 5%. В январе за седан просили в среднем 2,88 млн рублей, а в июне – 2,75 млн рублей. Новый Hyundai Sonata сейчас можно приобрести примерно за 4,0 млн рублей.

Ранее мы сообщили о том, что второй этап Кубка Санкт-Петербурга по дрифту (IDDC) прошел на Игора Драйв.

Фото: Toyota