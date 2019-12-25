Третий этап Igora Drive Drift Challenge пройдет 13 и 14 июля.

Второй этап Кубка Санкт-Петербурга по дрифту (IDDC) прошел на Игора Драйв 15 и 16 июня. В первый день 54 пилота из Петербурга и Ленобласти, Москвы, Карелии, Тверской и Новгородской областей, а также других регионов демонстрировали свое мастерство в квалификации в индивидуальных заездах. Главной их задачей было выйти в ТОП-32, чтобы продолжить борьбу.

Как отметил портал 110km.ru, сюрпризы начались уже на этапе предстартовых тренировок. Во время заезда Nissan Laurel Валерии Смалюжак налетел на бетонный блок, потерял часть кузова и выбыл из соревнований. Во второй день лидер квалификации и один из главных претендентов на победу Илья Клюкин на BMW E36 не смог выйти в ТОП-8 и продолжить борьбу за медаль.

Во втором этапе победу одержал Феодор Чевычелов. Он продемонстрировал высочайшее мастерство. На второй строчке расположился Никита Ковтун, а тройку лидеров замкнул Денис Тестоедов.

Третий этап Igora Drive Drift Challenge пройдет 13 и 14 июля.

Фото: пресс-служба Игора Драйв