Более 200 кг "санкционки" изъяли на рынке в Красносельском районе

На территории одного из рынков Петербурга таможенники вместе с сотрудниками Россельхознадзора провели рейд. Об этом сообщила пресс-служба СЗТУ.
По результатам проверки четырех торговых точек таможенники выявили молочную и мясную продукция из стран Евросоюза, запрещённую к ввозу на территорию России. Общий вес обнаруженных продуктов превысил 230 килограммов.
Сыры, масло, ветчина и колбасные изделия произведены в Италии, Франции и Финляндии. Санкционные товары изъяты.
В феврале в Петербурге сожгли 223 килограммов санкционных сыров и масла из стран Европы.
Фото: пресс-служба СЗТУ
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