Более 200 кг "санкционки" изъяли на рынке в Красносельском районе

Продукция была произведена в странах ЕС.

На территории одного из рынков Петербурга таможенники вместе с сотрудниками Россельхознадзора провели рейд. Об этом сообщила пресс-служба СЗТУ.

По результатам проверки четырех торговых точек таможенники выявили молочную и мясную продукция из стран Евросоюза, запрещённую к ввозу на территорию России. Общий вес обнаруженных продуктов превысил 230 килограммов.

Сыры, масло, ветчина и колбасные изделия произведены в Италии, Франции и Финляндии. Санкционные товары изъяты.

В феврале в Петербурге сожгли 223 килограммов санкционных сыров и масла из стран Европы.

Фото: пресс-служба СЗТУ