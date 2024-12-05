В 2025 году "Бессмертный полк" в Петербурге планируют провести в очном формате

Мероприятие запланировано на 9 мая.

Акция "Бессмертный полк" в следующем году в Петербурге пройдет в очном формате. Об этом 5 декабря пишет "Петербургский дневник", ссылаясь на Смольный.

Мероприятие запланировано на 9 мая. Его участники пройдут от площади Александра Невского до Дворцовой площади. Кроме того, состоятся проезд ветеранов на ретроавтомобилях по Невскому проспекту, военный парад и концерт на Дворцовой площади.

Напомним, "Бессмертный полк" в Северной столице не проводили очно с 2023 года в связи с угрозой общественной безопасности.

Фото: Piter.TV