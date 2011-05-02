Бесплатный проезд для льготников в пригородных автобусах одобрили в Петербурге

Согласно новому закону, жители Северной столицы с особым статусом смогут пользоваться правом бесплатного проезда на пригородном транспорте с 27 апреля по 31 октября. Ранее они оплачивали 10% от стоимости поездки.

В среду, 25 сентября, депутаты Законодательного собрания Петербурга в третьем, окончательном чтении приняли законопроект, предусматривающий бесплатный проезд в пригородных автобусах для льготников в дачный сезон. Информация об этом была предоставлена корреспондентом "Форпоста".

Согласно новому закону, жители Северной столицы с особым статусом смогут пользоваться правом бесплатного проезда на пригородном транспорте с 27 апреля по 31 октября. Ранее они оплачивали 10% от стоимости поездки. Компенсация полной стоимости проезда будет осуществляться из городского бюджета.

Законопроект распространяется на тружеников тыла, ветеранов труда и военной службы, матерей-героинь и других граждан с особыми статусами. Большинство депутатов проголосовало за эту инициативу.

Кроме того, был окончательно утвержден закон о расширении льгот для многодетных семей. Теперь все члены таких семей до 18 лет, а также обучающиеся на дневной форме обучения до 23 лет, имеют право на бесплатный проезд в общественном транспорте Санкт-Петербурга.

Ранее мы сообщили о том, что запрет "наливайкам" на ночную продажу алкоголя обсудили в ЗакСе Петербурга.

Фото: Piter.TV