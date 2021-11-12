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Забег "Бегом с Дневником" пройдет 18 мая в Приморском парке Победы
Сегодня, 12:42
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Забег "Бегом с Дневником" пройдет 18 мая в Приморском парке Победы

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Можно будет пробежать 5 или 10 километров для взрослых.

В Приморском парке Победы в Петербурге 18 мая состоится четвертый благотворительный забег "Бегом с Дневником". В рамках акции также планируется празднование Дня города, сообщили в администрации Красногвардейского района. 

Можно будет пробежать 5 или 10 километров для взрослых, 500 метров – для малышей от 5 лет, 1 километр – для детей постарше. Все участники получат финишные медали, победителей ожидают кубки и подарки от партнеров. 

В прошлые годы на старт выходили свыше 3 тыс. человек – от 5 до 90 лет и из семи стран. Подробнее о мероприятии получится узнать по ссылке.

Ранее мы рассказывали о том, что "ЗаБег.РФ" стартует 24 мая с Исаакиевской площади. По словам организаторов, цель проведения полумарафона – популяризация спорта. Начало дадут одновременно в 90 городах. 

Фото: пресс-служба администрации Красногвардейского района Петербурга 

Теги: забег, приморский парк победы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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