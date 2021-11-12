Забег "Бегом с Дневником" пройдет 18 мая в Приморском парке Победы

Можно будет пробежать 5 или 10 километров для взрослых.

В Приморском парке Победы в Петербурге 18 мая состоится четвертый благотворительный забег "Бегом с Дневником". В рамках акции также планируется празднование Дня города, сообщили в администрации Красногвардейского района.

Можно будет пробежать 5 или 10 километров для взрослых, 500 метров – для малышей от 5 лет, 1 километр – для детей постарше. Все участники получат финишные медали, победителей ожидают кубки и подарки от партнеров.

В прошлые годы на старт выходили свыше 3 тыс. человек – от 5 до 90 лет и из семи стран. Подробнее о мероприятии получится узнать по ссылке.

Ранее мы рассказывали о том, что "ЗаБег.РФ" стартует 24 мая с Исаакиевской площади. По словам организаторов, цель проведения полумарафона – популяризация спорта. Начало дадут одновременно в 90 городах.

Фото: пресс-служба администрации Красногвардейского района Петербурга