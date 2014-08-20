Лазурный автобус загорелся на конечной остановке в Старом Петергофе

В Старом Петергофе загорелся лазурный автобус. Как сообщают свидетели происшествия в социальных сетях, предположительно, инцидент произошел на остановке "Университет".
На видеозаписи видно, что огонь охватил заднюю часть автобуса, где расположен мотор.
Представитель компании "Вест-Сервис", владеющей автобусом, проинформировал, что происшествие случилось на конечной остановке. В автобусе никого не было, так как водитель отошел в уборную. В результате инцидента в транспорте полностью сгорел двигатель. Причины произошедшего обещают выяснить.
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