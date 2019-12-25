Эксгибициониста арестовали на пять суток за демонстрацию половых органов на Меншиковском

Во время судебного разбирательства обвиняемый признал свою вину, выразил сожаление и пояснил мотивы своего поведения.

Калининский районный суд Петербурга привлек к административной ответственности мужчину, который приставал к прохожим и демонстрировал свои интимные части тела.

Как сообщает Объединенная пресс-служба судов города, инцидент произошел 26 февраля недалеко от дома №19 на Меншиковском проспекте.

Мужчина публично снял с себя джинсы и нижнее белье, игнорируя возмущение прохожих. Во время судебного разбирательства обвиняемый признал свою вину, выразил сожаление и пояснил мотивы своего поведения. После автомобильной аварии он заехал в тупик рядом с местом столкновения, пребывая в расстроенных чувствах. Там, сидя в машине, он решил расслабиться. Почувствовав физиологическую необходимость, он прошел за угол дома, обогнав нескольких женщин, и спустил брюки.

Когда проходящие мимо женщины сделали ему замечание, он предложил им пройти дальше и не обращать внимания. Затем вернулся в машину и уехал. Мужчина утверждал, что не знал о наличии поблизости школы. Суд назначил нарушителю административное наказание в виде пяти суток ареста.

Ранее мы сообщили о том, что суд огласил приговор петербурженке за организацию международного эскорт-агентства.

Фото: Piter.TV