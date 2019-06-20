Жителей Колпино приглашают принять участие в акции "Территория здоровья"

Специалисты Центра здоровья Колпинского района приглашают всех желающих пройти бесплатные диагностические обследования и получить профессиональные рекомендации медиков без предварительной записи.

В субботу, 18 октября, с 12:00 до 16:00 в торговом комплексе "ОКА" (3-й этаж, возле магазина "Глория Джинс") пройдет благотворительная акция "Территория здоровья". Специалисты Центра здоровья Колпинского района приглашают всех желающих пройти бесплатные диагностические обследования и получить профессиональные рекомендации медиков без предварительной записи.

Участникам акции предложат консультации профильных специалистов: врачи профилактической медицины и гериатр проконсультируют по вопросам профилактики болезней и сохранения активного долголетия. Кроме того, можно будет пройти лабораторные и аппаратные исследования (экспресс-анализ уровня сахара в крови, кардиологическое обследование с использованием компьютеризированной системы скрининга сердечно-сосудистой системы, оценка состояния легких методом спирометрии) и комплексную диагностику физического состояния (измерение роста и массы тела, определение внутриглазного давления, а также биоимпедансометрия — современный метод диагностики состава тканей организма).

Центр здоровья функционирует на базе Городской поликлиники №95 (город Колпино, улица Машиностроителей, дом 10). Его основной задачей является своевременное выявление рисков возникновения хронических заболеваний, популяризация принципов здорового образа жизни и индивидуальная профилактика.

Фото: Piter.TV