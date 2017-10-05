XIII Международный форум здоровья в Петербурге соберет более 7 тыс. участников

Форум предложит участникам обширную программу, включающую более 80 мероприятий различного формата.

С 15 по 17 октября в Конгрессно-выставочном центре "Экспофорум" пройдет XIII Петербургский международный форум здоровья (ПМФЗ-2025). По данным ТАСС, мероприятие объединит свыше 7 тыс. профессионалов здравоохранения из 60 субъектов России и 8 представителей зарубежья.

Форум предложит участникам обширную программу, включающую более 80 мероприятий различного формата: пленарные дискуссии, круглых столов, мастер-классов, экспертных сессий и научных конференций. Ключевыми направлениями станут обсуждение вопросов персонализированной медицины и генетики, цифровых технологий и искусственного интеллекта, развития военных медицинских практик, современных методов восстановления и реабилитации пациентов, а также применение биотехнологий в здравоохранении.

Выставочная зона форума объединит свыше 80 предприятий и учреждений из Петербурга, Ленинградской, Московской, Владимирской, Тульской, Ярославской областей, Воронежа, Екатеринбурга и иных регионов России. Особое внимание уделено созданию зоны "Территории здоровья", где посетители смогут бесплатно пройти медицинские осмотры и проконсультироваться с врачами.

Кроме того, впервые в рамках форума откроется специальная экспозиция "Экология общественного здоровья", раскрывающая влияние окружающей среды на состояние человеческого организма. Отдельно представлена специализированная площадка "Военно-полевая хирургия и реабилитация", демонстрирующая инновационные разработки и современные подходы в военном здравоохранении.

Фото: предоставлено КВЦ "Экспофорум"