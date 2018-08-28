В Выборге председателем юридического комитета назначена Оксана Астахова

До назначения на должность председателя профильного комитета Оксана Астахова работала начальником юридического отдела АО "Выборгтеплоэнерго".

С 16 декабря председателем юридического комитета назначена Оксана Астахова. Соответствующее распоряжение подписал глава районной администрации Валерий Савинов.

Оксана Астахова получила высшее образование в Юридическом институте Санкт-Петербурга с присвоением квалификации "Бакалавр юриспруденции". Продолжила обучение и окончила Санкт-Петербургский институт внешнеэкономических связей, экономики и права по специальности "Юриспруденция".

Общий рабочий стаж – 30 лет, в том числе на государственной службе – более 17 лет. С1991 по 1996 годы работала в Выборгском городском народном суде Ленинградской области. В 1999-2006 годах прошла трудовой путь от секретаря судебного заседания до федерального государственного гражданского служащего Выборгского городского суда.

С 2006 по 2012 годы в Управлении Судебного департамента при Верховном Суде РФ в Ленобласти была судьей Выборгского городского суда Ленобласти.

До назначения на должность председателя профильного комитета Оксана Астахова работала начальником юридического отдела АО "Выборгтеплоэнерго".

Также распоряжением главы районной администрации Валерия Савинова его заместителем по безопасности с 6 декабря назначен Михаил Кузьмин.

Фто: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО