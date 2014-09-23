"Звук металла" – фильм, необходимый в шумное время

Картина стала обладателем премии "Оскар" в этом году в двух номинациях – "Лучший звук" и "Лучший монтаж". Сейчас ее можно посмотреть на цифровых стриминговых сервисах.

Почему сейчас самое время говорить о фильмах, в которых освещаются стороны жизни глухих людей? Потому что в медиаполе уже не становятся редкостью такие фильмы, для раскрытия темы которых потребуется большой талант постановщика.

В инклюзивности тому же Голливуду не откажешь – из недавних примеров можно вспомнить "Арахисового сокола" с главным героем, у которого диагностирован синдром Дауна. Актер Зак Готтзаген не затерялся на фоне более известных Шайи Лабафа и Дакоты Джонсон.

Недавно на Apple TV+ вышла картина "CODA: Ребенок глухих родителей" (англ. Child of Deaf Adults), которую тепло приняли на фестивале Sundance в этом году. На это есть причины – в формате семейного кино за описание быта глухих никто не брался. Можно вспомнить что-то аналогичное, но примеры в игровом кино будут редкими и драматичными: вот "Страна глухих", вот "Дети меньшего бога", вот множество документальных проектов.

Для полноты картины можно обратить внимание на поворотную картину, без которой восприятие темы сегодня будет неполным. Речь о "Звуке металла" с Ризом Ахмедом в главной роли. Фильм – лауреат "Оскара", обласкан и другими премиями в этом году. Навскидку не вспомнить примеров, в которых главный герой не являлся частью определенного закрытого сообщества инвалидов, а только им становился. Из-за этого история о постепенно теряющем слух барабанщике блэк-метал-дуэта кажется максимально понятной любому зрителю.

Звуковой дизайн и монтаж картины дает возможность почувствовать себя в шкуре главного героя, буквально услышать тот самый "металлический" звук от импланта в голове, ощутить низкие частоты голоса других людей или вибраций от музыки. При этом само повествование не сильно перегружает общий иммерсивный опыт – одна сюжетная линия плавно уступает место другой, красиво разрешая конфликт главного героя в каждой из пяти стадий принятия (вообще "смерти", но "смерти слуха" тоже подойдет).

Центральной частью картины стало нахождение "колючего" главного героя в коммуне глухих, где Рубен не решается подчиняться общим правилам, надеясь на чудодейственный имплант в голове. Что им движет? Любовь к девушке, которая гастролирует без него? Страх остаться одному без жизни рок-звезды? Тут всё открыто для интерпретаций.

Глава коммуны указывает барабанщику на то, что его нахождение среди себе подобных не было направлено на то, чтобы смириться с потерей слуха, а на то, чтобы найти в этом покой для самого себя. И как иронично, что герой найдет этот покой в открытом финале в центре Парижа – всем бы так. Кроме шуток, всем бы вообще найти покой в наше шумное время – кратковременное погружение в жизнь глухого ненадолго в этом помогает.

Фото: предоставлено прокатчиком картины

Текст: Федор Быков, Piter.tv