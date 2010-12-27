В прокате – "Арахисовый сокол": особенное кино про особенных людей

На российских экранах – искренняя и добрая картина о дружбе, заботе и сострадании. Piter.TV написал эссе об этом фильме.

Заку (Зак Готтзаген) – 22 и он живет вместе со стариками в пансионате. Для них он там один общий любимый внучок, но парню в этой стерильной клетке невыносимо. Кто, как не друзья, помогут организовать побег? Первый – с участием пожилой дамы, пудинга и псевдоприступа, второй – с помощью целой бутылки жидкого мыла. Удачная попытка, свобода рядом!

Один нюанс: у Зака синдром Дауна, а в пансионат его, брошенного родителями, поместило государство за неимением других вариантов. И вот парень с особенностями и в прямом смысле без штанов и без единой копейки сбегает навстречу мечте – встрече с кумиром из мира реслинга. Для "солнечного" человека мечта где-то рядом, тем более, что кассету с приглашением борца в школу реслинга Зак засмотрел до дыр, а мир – наверняка такой же дружелюбный, как в пансионате, только шире.

Случай сталкивает беглеца с рыбаком-отщепенцем Тайлером (Шайа ЛаБаф), которого преследуют конкуренты за неподеленные крабовые клетки. Именно здесь начинается большая история для каждого из них.

Сиделка Эленор (Дакота Джонсон), отправившаяся искать Зака, и невольный отшельник становятся оппонентами в борьбе за правильное отношение к "солнечным" людям. "Съешь яблоко, у тебя пониженный сахар", "Не ныряй, ты ведь не умеешь" против "Он научился" и "Пусть попробует".

В течение фильма равнодушие и раздражение перерастает в наставничество и дружбу, а врожденный синдром не мешает жить. Заботиться – не оберегать от всего, а давать свободу в дозах, с которыми особенный человек без труда справится, не пугаясь и не пьянея от воли. Подарить крылья, пусть и из веток, приключения и пламя костра посвящения, где точка на лбу будет сделана спонтанным арахисовым маслом. Помогать дойти до мечты, даже если ради нее кто-то пожертвует своим временем и раскопает прошлое, чтобы примерить забытый образ.

Взглядом Зака с синдромом Дауна многие вещи приобретают иную окраску: нестандартную, вечно детскую, но умеющую быть серьезной. Там, где обычному человеку трудно сдержать гнев в пределах холодных вежливых слов, Зак делает самую искреннюю и страшную вещь – не приглашает на свой день рождения. Первым правилом пути становится "веселиться", чтобы ничего не пропустить в ответственном настрое. Ведь даже неродные люди, объединенные одними воспоминаниями, часто тоже становятся семьей.

До премьеры мы успели пообщаться с руководителем "Даун Центра" об этом фильме.

Фото: кадры фильма / Capella Film