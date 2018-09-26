"Этот фильм не для них, а о них": представитель "Даун-Центра" об "Арахисовом соколе"

Фильм о парне с синдромом Дауна выйдет на экраны в конце октября.

24 октября на российские экраны выйдет фильм "Арахисовый сокол" о приключениях парня с синдромом Дауна, который выбрал насыщенную жизнь вместо домашнего спокойствия. Фильм только ожидается, но уже собирает желающих посмотреть добрую историю с необычным актером.

Однако есть люди, которые успели раньше всех пережить с главным солнечным героем все события. Елена Филатова, член совета Общественной организации инвалидов "Даун Центр", представила фильм в кинотеатре "Аврора" на показе фестиваля американского кино. Piter.tv поговорил с Еленой Филатовой о том, кому нужен такой фильм и почему инклюзивность важна.

От просмотра у женщины остались хорошие впечатления: "добрый, трогательный, с юмором", но о серьезных проблемах. Как мама такого же солнечного ребенка, смотрела со слезами, призналась Филатова.

Женщина считает, что такие фильмы нужны обществу.

"Кино – это одна из сфер, где можно показать проблемы, при этом от людей ничего не требуется, только посмотреть. Мы не видели таких людей, когда сами росли, мы о них не знали, и нам теперь тяжело. Если мы и наши дети будем больше знать о людях с синдромом Дауна, то другим поколениям людей – и обычных, и с инвалидностью – будет проще", – уверена Филатова.

Людям нужны не только фильмы про человека с синдромом Дауна в общении с другими, но непосредственная практика – инклюзивность, говорит представитель "Даун-Центра". В общеобразовательных школах директора пока не хотят брать солнечных детей, совершеннолетние же остаются невостребованными даже с профессиями, полученными в спеццентрах – люди не хотят лишних проблем или просто не знают, как работать с обладателями синдрома, огорчается Филатова.

"Детям с синдромом Дауна с самого детства нужно уметь быть среди обычных людей. Они по природе своей тянутся к другим и повторяют. Если дети будут это делать за такими же, как они сами, с нарушениями, то не будут развиваться. А со здоровых начнут брать хороший пример и делать сразу правильно, а не как взрослые, которых сложно переделывать", – отмечает представитель "Даун-Центра".

"Арахисовый сокол" больше не для людей с синдромом, а о них, считает Филатова.

"Своего старшего здорового сына я хочу сводить на этот фильм, чтобы он увидел, как будет расти его маленький брат с синдромом. Может, он побольше морально подготовится и что-то поймет", – говорит женщина.

А взрослым солнечным людям просто будет приятно, что есть актер, такой же, как они. И что они не забыты в толпе, а есть даже в кино, где их проблемы не замалчиваются.

Ранее на Piter.tv: "Минздрав: в России число людей с синдромом Дауна выросло до 19 тысяч"

Фото: youtube