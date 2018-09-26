Минздрав: в России число людей с синдромом Дауна выросло до 19 тысяч

В 2013 году это число составляло 13,7 тысячи человек.

Согласно статистическим данным Министерства здравоохранения России, за последние пять лет в стране примерно на 30% увеличилось число людей с синдромом Дауна.

В 2018 году было официально зарегистрировано около 19 тысяч пациентов с данным синдромом. В 2013 году это число составляло 13,7 тысячи человек. Больше всего таких людей проживают в республиках Алтай, Ингушетия, Костромской области. Меньше всего – в Приморском крае, Пензенской и Челябинской областях.

Синдром Дауна – заболевание, возникающее в результате генетической аномалии. В организме человека вместо 46 хромосом появляется 47. Синдром Дауна в 1866 году впервые описал британский врач Джон Лэнгдон Даун.

В 2018 году синдром Дауна, сколиоз и ДЦП вошли в список болезней для получения инвалидности.