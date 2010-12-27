Синдром Дауна, сколиоз и ДЦП вошли в список болезней для получения инвалидности

Правительство РФ расширило список заболеваний, по которым можно получить инвалидность. Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабинета министров.
Заместитель председателя Правительства РФ Ольга Голодец сообщила, что в перечень вошли все хромосомные аномалии, в том числе синдром Дауна.
Включены цирроз печени, слепота, глухота, детский церебральный паралич. Упрощен порядок установления инвалидности для таких видов заболеваний, как сколиоз, пороки развития челюстно-лицевой области, аутизм, и целого ряда заболеваний, которыми сейчас все чаще болеют дети.
Ольга Голодец
Отмечается, что изменения касаются всех инвалидов, являющихся гражданами России.
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