Синдром Дауна, сколиоз и ДЦП вошли в список болезней для получения инвалидности

Изменения касаются всех инвалидов, являющихся гражданами России.

Правительство РФ расширило список заболеваний, по которым можно получить инвалидность. Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабинета министров.

Заместитель председателя Правительства РФ Ольга Голодец сообщила, что в перечень вошли все хромосомные аномалии, в том числе синдром Дауна.

Включены цирроз печени, слепота, глухота, детский церебральный паралич. Упрощен порядок установления инвалидности для таких видов заболеваний, как сколиоз, пороки развития челюстно-лицевой области, аутизм, и целого ряда заболеваний, которыми сейчас все чаще болеют дети. Ольга Голодец

Отмечается, что изменения касаются всех инвалидов, являющихся гражданами России.

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