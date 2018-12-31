В эти дни на сцене Мариинского театра выступят самые именитые и талантливые балерины, оперные певцы и другие артисты.

Уже 17-й раз подряд на сцене Мариинского театра состоится фестиваль "Звезды белых ночей". Мероприятие намечено на 25 июня, но уже сейчас известен репертуар этого грандиозного мероприятия. Об этом сообщают городские СМИ.

На второй сцене Мариинского театра будет представлена опера "Симон Бокканегра". Главную партию исполнит известный испанский 78-летний певец Пласидо Доминго. Дирижировать оркестром во время фестиваля будет Валерий Гергиев.

XVII Музыкальный фестиваль "Звезды белых ночей" пройдет с 22 мая по 21 июля 2019 года на всех площадках Мариинского театра. Балетная афиша "Звезд белых ночей" включает спектакли классического наследия и балеты XX-XXI веков. В оперной афише фестиваля - сочинения Джузеппе Верди, Жоржа Бизе, Петра Чайковского

Ранее на Piter.TV: Фестиваль "Чудо света" пройдет у ТЮЗа в апреле.

Фото: Мариинский театр