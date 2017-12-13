Фанаты "Зенита" забаррикадировали "Спасскую": "Звенигородская" доступна для пассажиров

В 20.41 станцию метро "Звенигородскую" и переход на "Пушкинскую" открыли для пассажиров, сообщает пресс-служба метро.
На станциях по факту находку проводилась проверка, опасных предметов не обнаружено.
Станция была закрыта в вечерний час-пик и пассажирам пришлось воспользоваться другими станциями для перехода. В результате чего на "Спасской" образовалось большое скопление пассажиров.
Также известно, что в это время в метро "ехало море фанатов Зенита". Сегодня ФК "Зенит" играет с "Селтиком". Piter.TV ранее писал, что метро продлит свой режим работы ради болельщиков.
Станции продолжают работать в штатном режиме.
Фото: группа ДТП и ЧП | Санкт-Петербург