Фанаты "Зенита" забаррикадировали "Спасскую": "Звенигородская" доступна для пассажиров

Также очевидцы сообщают, что в метро огромное количества фанатов "Зенита".

В 20.41 станцию метро "Звенигородскую" и переход на "Пушкинскую" открыли для пассажиров, сообщает пресс-служба метро.

На станциях по факту находку проводилась проверка, опасных предметов не обнаружено.

Станция была закрыта в вечерний час-пик и пассажирам пришлось воспользоваться другими станциями для перехода. В результате чего на "Спасской" образовалось большое скопление пассажиров.

Также известно, что в это время в метро "ехало море фанатов Зенита". Сегодня ФК "Зенит" играет с "Селтиком". Piter.TV ранее писал, что метро продлит свой режим работы ради болельщиков.

Станции продолжают работать в штатном режиме.

Фото: группа ДТП и ЧП | Санкт-Петербург