Метро Петербурга продлит режим работы ради болельщиков футбола

В Петербурге в ночь на 23 февраля подземка будет работать на час дольше обычного.

В Санкт-Петербурге продлят работу метрополтена на час в день матча, который состоится 22 февраля между футбольными клубами "Зенит" и "Селтик".

Пресс-служба петербургского метро сообщает, что для 23 февраля метро для пассажиров будет доступно до половины второго ночи. Отмечается, что решение о продлении редима работы связано с поздней встречи петербургской и шотландской команд: матч начнется на "Санкт-Петербург-Арене" в 21.00.

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