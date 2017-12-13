Соперниками по хоккею в четвертьфинале российской сборной стали норвежцы

На Олимпиаде 2018 21 февраля состоится матч четвертьфинала между сборными России и Норвегии.

В 1/4 финала олимпийского турнира по хоккею соперниками сборной России стали хоккеисты сборной Норвегии. В матче плей-офф за выход в четвертьфинал норвежская команда победила Словению со счетом 2:1.

В четвертьфинале 21 февраля российским спортсменам предстоит сыграть с командой из Норвегии. Этот матч состоится уже завтра в 10.40 по московскому времени.

"Максимальная концентрация и внимание к игровым деталям будут необходимы российским хоккеистам для победы в четвертьфинале Олимпийских игр в Пхёнчхане", - цитирует ТАСС заслуженного тренера СССР и России Владимира Юрзинова-старшего.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что сборная России по хоккею разгромила команду Словении со счетом 8:2.

Видео: Instagram - marca_hockey_news