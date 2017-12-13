Сборная России по хоккею разгромила команду Словении со счетом 8:2

Российские хоккеисты показали настоящий хоккей на встрече со Словенией.

Сборная России по хоккею разгромила команду из Словении на Олимпийских играх 2018 со счетом 8:2. Команда Олега Знарка добилась первой победы.

Хет-триком в составе российской команды отметился Кирилл Капризов, также дубль в копилке у Ильи Ковальчука. Сергей Мозякин, Александр Барабанов и Илья Каблуков забили по одной шайбе в ворота противникам.

Первый тайм хоккейного матча Россия - Словения

Первый гол в ворота соперников забросил Сергей Мозякин на 19 минуте игры. Спустя считаные секунды Илья Ковальчук повторил гол. Первый тайм России покинула площадку со счетом 2:0.

Второй тайм хоккейного матча Россия - Словения

Во втором тайме успех также был за российскими спортсменами. Друг за другом шайбы забросили Александр Барабанов (26), Илья Каблуков (29), Кирилл Капризов (31). После этого словенцы заметно усилили свою игру, и на 34 минуте в ворота россиян забил шайбу Ян Муршак. Однако до следующего гола ждать долго не пришлось: на 36 минуте Ковальчук снова изменил счет.

Третий тайм хоккейного матча Россия - Словения

В этом периоде шайбы были за Капризовым (42 и 48). Но Словения смогла забросить последнюю шайбу в конце игры.

Фото и видео хоккейного матча Россия - Словения

Фото: Instagram - marca_hockey_news







