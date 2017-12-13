Медведев: в России будет проведена альтернативная Олимпиада

На территории России будут проведены альтернативные соревнования для спортсменов, не допущенных до Олимпиады-2018.

Сегодня 12 февраля премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о проведении на территории страны альтернативных соревнований для спортсменов, которых не допустили до Олимпийских Игр 2018. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.

"Минспорту России провести открытые Всероссийские спортивные соревнования по видам спорта "биатлон", "лыжные гонки", "бобслей", "конькобежный спорт", "спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата по дисциплинам хоккей-следж, лыжные гонки и биатлон" и "спорт слепых по дисциплинам лыжные гонки и биатлон", - гласит текст документа.

Также согласно постановлению, вознаграждение за выигранные на этих соревнованиях медали будут такими же, как у призеров Олимпиады, а именно от 1,7 млн рублей за бронзу, 2,5 млн – за серебро, 4 млн – за золото.

Реализация данного распоряжения будет осуществляться за счет бюджетных ассигнований, которые предусмотрены Минспорту России.

Напомним, что из 500 российских спортсменов на Олимпиаду были допущены только 169 человек.

Фото: сайт Правительства РФ; скриншот документа