"Золотую пальмовую ветвь" унесли корейские "Паразиты"

Во французских Каннах раздали награды очередного кинофестиваля.

В этом году в основном конкурсе награды раздавало авторитетное жюри под руководством режиссера Алехандро Гонсалеса Иньярриту. "Золотую пальмовую ветвь" получил фильм "Паразиты" корейского режиссера Пон Джун-хо, Гран-при жюри завоевал фильм "Атлантика" африамериканки Мати Диоп, ставшей первой женщиной-победительницей с дебютом в конкурсе. Второй приз жюри достался фильмам "Отверженные" и "Бакурау". Лучшими режиссерами признали дуэт братьев Дарденнов за картину "Молодой Ахмед", а награду за лучший сценарий получил "Портрет молодой дамы в огне".

Победителями в категории лучшей мужской и женской роли стали Антонио Бандерас ("Боль и слава") и Эмили Бичем ("Малыш Джо"). Спецприз жюри отдали картине Элиа Сулейман "Должно быть, это рай", а "Золотую камеру" за лучший режиссерский дебют получил Сезар Диаз и его работа "Наши матери".

Российские фильмы "Сложноподчиненное" Олеси Яковлевой и "Однажды в Трубчевске" Ларисы Садиловой остались без наград жюри. Однако целых две награды заработал автор "Дылды" Кантемир Балагов: приз FIPRESCI и за лучшую режиссуру в секции "Особый взгляд". Обладателем "Собачей пальмовой ветви" стал "участник" актерского состава фильма Квентина Тарантино "Однажды... в Голливуде".

Фото: Twitter / @Festival_Cannes / Getty Images