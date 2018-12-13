Фильм Тарантино получил в Каннах "Собачью пальмовую ветвь"

Премьера фильма запланирована на 8 августа.

Собака, сыгравшая роль в новом фильме Квентина Тарантино, получила "Пальмовую ветвь" Каннского кинофестиваля. Об этом сообщает журнал IndieWire.

Спецнаграда "Palm Dog" досталась Питбулю Брэнди, который снялся в фильме "Однажды в Голливуде" в качестве питомца персонажа Брэдда Питта и по информации СМИ сыграл заметную роль в сюжете ленте. Таким образом, Брэнди вошел в число собачьих звезд, удостоенных престижной премии. Отметим, что впервые "Palm Dog" вручили в 2001 году.

По сюжету действие "Однажды в Голливуде" происходит в 1969 году и рассказывает о бывшей звезде телевестернов и его дублере, которые пытаются найти свое место в стремительно меняющемся мире киноиндустрии. По соседству с ними живет актриса и модель Шэрон Тейт, которую убила банда Чарлза Мэнсона.

Главные роли в проекте сыграли такие звезды, как Леонардо Ди Каприо, Бред Питт, Марго Робби, Люк Перри, Аль Пачино и другие. Ленту поставил оскароносный режиссер Квентин Тарантино, для которого картина стала девятой по счету. Премьера фильма запланирована на 8 августа.

Фото: AP

Видео: SonyPicturesRU